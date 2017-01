Kritiek op Saudische reis koning Felipe

ANP Kritiek op Saudische reis koning Felipe

MADRID - Het officiële bezoek dat koning Felipe bracht aan koning Salman van Saudi-Arabië heeft in Spanje ook protesten uitgelokt. Mensenrechtenorganisaties en linkse partijen nemen het Felipe kwalijk dat hij op bezoek ging bij een regime dat verantwoordelijk is voor duizenden doden in Jemen - waar Saudi-Arabië oorlog voert - en dat steun verleent aan jihadisten. Ze noemen Felipe 'medeplichtig'.

Door ANP - 16-1-2017, 15:25 (Update 16-1-2017, 15:25)

Dit mede omdat de reis was bedoeld om een contract binnen te halen voor de levering van vijf korvetten ten behoeve van de Saudische marine. Dat contract ter waarde van 2 miljard euro zou ten goede komen aan de werven van Navantia in El Ferrol en San Fernando. Tweeduizend mensen zouden daardoor vijf jaar werk hebben.

Maar die schepen, zo stellen onder meer Amnesty International en Greenpeace, kunnen ook worden ingezet voor de strijd tegen Jemen, waar de bevolking door een blokkade van de Saudi's wordt uitgehongerd. De partijen Podemos ('Wij kunnen') en Izquierda Unida ('Verenigd Links') vroegen de koning eerder al af te zien van de reis naar een land 'waar mensenrechtenactivisten lijden onder voortdurende onderdrukking'.

Voor Felipe was de maandag afgesloten reis een kwestie van driemaal is scheepsrecht. Hij zou eerst vorige jaar februari al gaan maar moest toen afzeggen vanwege de politiek crisis in eigen land. In november stond de reis opnieuw op de agenda en werd toen weer uitgesteld door het overlijden van prins Turki, een broer van koning Salman.