ANP 'Queen overweegt hondjes in huis te nemen'

NORFOLK - Koningin Elizabeth liet in 2015 weten geen nieuwe honden meer te willen, maar ze overweegt nu toch twee viervoeters in huis te nemen. Het gaat om de hondjes van haar jachtopziener die vorige week overleed.

Door ANP - 16-1-2017, 14:31 (Update 16-1-2017, 14:31)

Volgens The Telegraph ontfermt Elizabeth zich al twee jaar over de hondjes van jachtopziener Bill Fenwick. “Zijn gezondheid liet te wensen over en hij kon niet meer veel wandelen met de honden”, weet een ingewijde, die ook vertelt dat Elizabeth op zondag vaak met de viervoeters naar het park ging.

De negentigjarige Britse vorstin zou dol zijn op de beestjes. “Ze overweegt ze in huis te nemen als er geen familieleden zijn die voor de honden kunnen zorgen.” Fenwicks echtgenote Nancy stierf in 2015. Zij nam jarenlang de zorg voor Elizabeths geliefde corgis voor haar rekening, wat haar de bijnaam ‘keeper of the corgis’ opleverde.

De koningin heeft momenteel drie honden: een corgi, Willow, en twee dorgi’s. Candy en Vulcan zijn een kruising tussen corgi en tekkel. Elizabeth is van kinds af aan dol op corgi’s, ze hield er meer dan dertig. Twee jaar geleden werd duidelijk dat ze geen nieuwe viervoeters meer wil omdat ze bang is over een van de beestjes te struikelen.