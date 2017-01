'Wie kwaad wil komt toch wel achter route'

TILBURG - Lezers van het Brabants Dagblad zijn niet onder de indruk van het besluit van de krant de nog vertrouwelijke kaartje met de route van de koninklijke stoet op Koningsdag in Tilburg niet te publiceren. Dit om de veiligheid van publiek en Oranjes niet in gevaar te brengen, verduidelijkte hoofdredacteur Lucas van Houtert in een commentaar. Volgens de gemeente ging het slechts om een concept.

Door ANP - 14-1-2017, 15:35 (Update 14-1-2017, 15:35)

De krant meldde in de zaterdageditie dat een redacteur dat 'geheime document' in handen heeft gekregen. 'Als je goed oplet, kom je hier vanzelf wel achter. Straten en pleinen waar vanaf maart overdreven plantsoenen, struiken en oneffenheden worden opgeknapt - daar komt de route langs', aldus een lezer op de website van de krant. Kritiek was er ook om een andere reden. 'Waarom zouden wij Tilburgers de route niet mogen weten? Degene die kwaad wil, komt er toch wel achter', schreef een andere lezer.

Koningshuis-deskundige Marc van der Linden zei via Twitter dat het vaker is voorgekomen dat de route die de koninklijke familie gaat afleggen al voor de officiële bekendmaking in grote lijnen bekend was. RTL-nieuwslezer Antoine Peeters, die eerder het koningshuis volgde, viel hem daarin bij. Zelf had hij in 2015 programma en deel van de route in Dordrecht uit de doeken gedaan voordat burgemeester Arno Blok er mee naar buiten kwam.

Een route laat zich overigens vrij makkelijk raden op basis van vaste ijkpunten als pleinen, historisch stadsgezicht, noodzakelijke ruimte om publiek tot de route toe te laten en de loopsnelheid van de koninklijke familie. Het traject wordt vervolgens vanuit verschillende disciplines bekeken en waar nodig bijgesteld: politie en brandweer, veiligheidsdiensten, het hof en de gemeente, Rijksvoorlichtingsdienst voor de media en NOS voor de live uitzending.