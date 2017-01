Van Vollenhoven bedankt volgers

APELDOORN - Pieter van Vollenhoven heeft zijn volgers op Twitter bedankt voor de felicitaties vanwege zijn vijftigjarig huwelijk met prinses Margriet. Het paar vierde afgelopen dinsdag die mijlpaal.

Door ANP - 14-1-2017, 14:42 (Update 14-1-2017, 14:42)

“Nogmaals onze hartelijke dank voor alle dierbare gelukwensen ter ere van ons 50 jarig huwelijk!”, twittert Van Vollenhoven. “Hebben wij oprecht zéér gewaardeerd!”

Twee dagen voor het huwelijksjubileum had Van Vollenhoven zijn volgers ook al bedankt voor de felicitaties. Daarbij had hij een herinneringsfoto gedaan uit 1967. “Mijn bril is gewijzigd!!!”, had hij er als commentaar op de zwart-witfoto bijgezet.