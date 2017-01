'Route Koningsdag in Tilburg uitgelekt'

TILBURG - Het plan met de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun gevolg afleggen op Koningsdag in Tilburg, zijn uitgelekt. Dat gaat het Brabants Dagblad, dat de kaartjes in bezit heeft, zaterdag melden. De gemeente zou ernstig in verlegenheid zijn gebracht en de geplande route voor 27 april nu mogelijk aanpassen.

Door ANP - 13-1-2017, 22:19 (Update 13-1-2017, 22:19)

De gemeente Tilburg wil in het Brabants Dagblad niet meer kwijt dan 'dat alles rond het routeplan nog concept is en dat alles nog compleet zou kunnen veranderen'.

Terrorisme- en veiligheidsexpert Glenn Schoen zegt in de krant: "Als iemand met verkeerde bedoelingen de precieze route in handen heeft, kan hij een plan kan maken op basis van gedetailleerde gegevens die hij niet zou mogen hebben."

De krant publiceert de kaartjes vooralsnog niet. "We melden wel dat de route is uitgelekt, omdat we dat zorgwekkend vinden," aldus hoofdredacteur Lucas van Houtert.