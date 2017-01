Althorp eert wijlen prinses Diana

ANP Althorp eert wijlen prinses Diana

ALTHORP - Earl Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana, organiseert deze zomer een speciale tentoonstelling op het familielandgoed Althorp in Northamptonshire ter gelegenheid van de twintigste herdenking van de dood van Diana. Dat meldt de Britse televisiezender ITV.

Door ANP - 13-1-2017, 16:40 (Update 13-1-2017, 16:40)

De expositie krijgt als motto 'Walking in her Shoes'. Daarin wordt het werk van jongeren uitgelicht die eerder de Diana Award hebben gekregen voor vrijwilligerswerk waarmee ze anderen hebben geholpen. Ook komt er in juni een benefietgala ten gunste van de Diana Award.

Deze prijs wordt dit jaar ook uitgebreid met een Legacy Award, waarvoor ook buitenlandse jongeren genomineerd kunnen worden. Het gaat daarbij om onbaatzuchtige inzet voor anderen. De prinsen William en Harry steunen dat initiatief om hun moeder te eren.

Diana, prinses van Wales, kwam op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven.