ANP Lord Snowdon (86) overleden

LONDEN - Lord Snowdon, de voormalige echtgenoot van wijlen de Britse prinses Margaret, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag bevestigd.

Door ANP - 13-1-2017, 16:31 (Update 13-1-2017, 17:32)

Volgens zijn familie overleed Snowdon vredig in zijn huis. Antony Charles Robert Armstrong-Jones, zoals hij voluit heette, was van beroep fotograaf. Hij was van 1960 tot 1978 gehuwd met prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth II. Ze kregen twee kinderen, maar hij kon na zijn vroegere bestaan als bohemien maar moeilijk wennen aan een leven naast de prinses.

Een maand nadat het huwelijk met Margaret was ontbonden, trouwde Snowdon met Lucy Lindsay-Hogg, een gescheiden televisieproducer. Snowdon bleef op goede voet met zijn ex-vrouw en voormalige schoonfamilie, en mocht vaak opdraven als hoffotograaf. Prinses Margaret overleed in 2002.

Polio

In 1980 zette Snowdon een systeem op om prijzen toe te kennen aan gehandicapte studenten. Het werd bekostigd uit de royalty's van de foto's die hij maakte van de koninklijke familie. Als tiener had Snowdon zelf polio gehad.

Tijdens zijn huwelijk met Lucy Lindsay-Hogg had Snowdon een langdurige affaire met de journaliste Ann Hills, die in 1996 zelfmoord pleegde. Twee jaar later verwekte hij op 68-jarige leeftijd een zoon bij een andere journaliste, de 33-jarige Melanie Cable-Alexander. Het was de laatste druppel voor Lucy en een scheiding volgde.