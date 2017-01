Trudeau in opspraak na vakantie bij Aga Khan

ANP Trudeau in opspraak na vakantie bij Aga Khan

OTTAWA - Een vlucht met de privéhelikopter van prins Shah Karim, Aga Khan IV is de Canadese premier Justin Trudeau op kritiek komen te staan van media en oppositie. De ethische commissie van het parlement wil onderzoeken of de Liberale premier daarmee geen regels heeft overtreden. Parlementsleden en bewindslieden mogen namelijk geen gesponsorde reizen aannemen om beïnvloeding te voorkomen.

Door ANP - 13-1-2017, 14:48 (Update 13-1-2017, 14:48)

Volgens Justin Trudeau is er geen vuiltje aan de lucht. Dat zijn familie al decennia bevriend is met de steenrijke leider van de ismaïlitische moslims is algemeen bekend. Vader Pierre Trudeau had als premier van Canada in 1972 al contacten met de Aga Khan, die toen opkwam voor zijn volgelingen die in Oeganda door dictator Idi Amin het land werden uitgezet. De contacten strekten zich ook uit tot de privésfeer. De Aga Khan - het is een titel die ook als naam wordt gebruikt - was in 2000 ook eredrager van de kist bij de uitvaart van Trudeau.

De in 1957 als spiritueel leider en imam aangetreden Aga Khan, die zijn prinsentitel dankt aan koningin Elizabeth en afstamming uit het Perzische keizerhuis, had Justin en zijn gezin slechts uitgenodigd voor een vakantie op zijn privéverblijf Bell Island in de Bahama's. Om vanuit Nassau op het privé-eiland te komen moest Trudeau wel een helikopter gebruiken, zo luidt de voorlopige verdediging en verklaring van de premier. En een bezoekje bij vrienden valt niet onder de parlementaire regels.

Geheimzinnigheid

De vakantiereis van Trudeau ligt echter vooral onder vuur omdat de premier aanvankelijk niet wilde zeggen waar hij tijdens de feestdagen verbleef en op 1 januari het begin van de festiviteiten rond de 150ste verjaardag van de Canadese confederatie miste. De geheimzinnigheid leidde tot extra speurwerk van de media, die daarna vragen stelden bij het gebruik van een regeringstoestel voor de vlucht naar de Bahama's (Trudeau vergoedt de kosten) en de helikopter van zijn gastheer.

De net tachtig jaar geworden prins Aga Khan heeft wereldwijd zo'n 25 miljoen volgelingen. Hij is een graag geziene gast in koninklijke kringen en was vorig jaar maart bijvoorbeeld te gast bij het concert dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanboden tijdens hun staatsbezoek aan Frankrijk. Ook in Canada geniet hij groot aanzien. Hij was in 2014 de eerste religieuze leider die een gezamenlijke zitting van het Canadese parlement mocht toespreken.