Máxima spreekt bij G20 conferentie

ANP Máxima spreekt bij G20 conferentie

DEN HAAG - Koningin Máxima is op woensdag 25 januari aanwezig bij de G20 conferentie in Wiesbaden, Duitsland. Ze houdt de openingstoespraak, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 19:37 (Update 12-1-2017, 19:37)

Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op hoe technologie en digitale toepassingen kunnen worden ingezet om meer mensen op een veilige en verantwoorde manier gebruik te laten maken van financiële diensten.

De koningin is speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten en is tevens erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering van de G20. In het kader van die functies reist ze af naar Duitsland, waar de G20 praat over ‘Digitising finance, financial inclusion and financial literacy’.