Leka II bij inauguratie Donald Trump

TIRANA - De Albanese kroonprins Leka II is uitgenodigd op 20 januari in Washington de inauguratie bij te wonen van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten. Leka heeft de invitatie aangenomen.

Door ANP - 12-1-2017, 15:31 (Update 12-1-2017, 15:31)

"Ik ben vereerd met deze uitnodiging. De koninklijke familie heeft altijd veel waarde gehecht aan de betrekkingen met de VS. Een vriendschap tussen twee volkeren die beschermd moeten worden", aldus de kroonprins in een reactie.

De uitnodiging komt overigens niet uit Washington maar uit New York, van de Republikeinse senator Martin J. Golden. Die vertegenwoordigt het stadsdeel Brooklyn in de senaat van de staat New York. Leka is zijn gast bij de installatie van Trump.

In Tirana en Pristina, de hoofdsteden van Albanië en Kosovo, is met enige afgunst gereageerd op de uitnodiging. De presidenten en regeringsleiders van beide landen hadden zelf gehoopt op een invitatie, maar die is uitgebleven. "Het respect voor de koninklijke familie neemt toe", concludeerde de Albanese website Shqiptari.eu uit het door de Amerikanen gemaakte onderscheid.