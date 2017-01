Groothertog Henri schudt meer handen

LUXEMBURG - Groothertog Henri heeft woensdagmiddag weer twee nieuwjaarsbijeenkomsten afgewerkt. In het paleis in Luxemburg-stad ontving hij eerst vertegenwoordigers van de Raad van State en andere nationale instellingen en daarna de in het groothertogdom gestationeerde diplomaten.

Door ANP - 11-1-2017, 16:05 (Update 11-1-2017, 16:05)

De groothertog werd bij de ontvangsten bijgestaan door groothertogin Maria Teresa, troonopvolger Guillaume en diens echtgenote erfgroothertogin Stéphanie. Het hele gezelschap had dinsdag ook al twee recepties gehouden, voor vertegenwoordigers van het parlement en de regering.

In de Philharmonie van Luxemburg is woensdagavond nog een nieuwjaarsconcert waarbij Henri, Guillaume en Stéphanie volgens opgave van het hof bij zullen zijn.