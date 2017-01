Felipe naar Portugal, niet naar Nicaragua

ANP Felipe naar Portugal, niet naar Nicaragua

MADRID - Koning Felipe is dinsdagmiddag in Portugal voor de uitvaart van de zaterdag op 92-jarige leeftijd overleden oud-president en oud-premier Mario Soares. De Spaanse koning heeft daarvoor ruimte gemaakt in zijn agenda.

Door ANP - 10-1-2017, 17:00 (Update 10-1-2017, 17:00)

Vorige week nog schreef hij een brief aan de Nicaraguaanse president Daniel Ortega om hem te bedanken voor de uitnodiging om dinsdag diens inauguratie bij te wonen in Managua. Felipe was zeer vereerd maar kon tot zijn spijt helaas niet komen vanwege een eerdere afspraak.

Dat was niet de uitvaart in Portugal maar vanwege de zevende editie van 'Spain Investors Day', waar buitenlandse ondernemingen bijeenkomen om te zien of het de moeite waard is om in Spanje te investeren.

En hoewel koning Felipe in zijn brief aan Ortega de groeten deed namens zijn vader koning-emeritus Juan Carlos, besloot Spanje hem niet in de plaats van Felipe af te vaardigen naar de plechtigheid. Opvallend want Juan Carlos is sinds 2014 onder meer naar Latijns-Amerika gegaan voor de inauguratie van de presidenten van Guatemala, Argentinië en Peru.