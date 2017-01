Thaise koning weigert handtekening

BANGKOK - De nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn is niet bereid zijn handtekening te zetten onder de door de militaire junta bedachte grondwet. Dat heeft premier en juntaleider Prayuth Chan-ocha dinsdag gezegd na afloop van het kabinetsberaad.

Door ANP - 10-1-2017, 10:52 (Update 10-1-2017, 10:52)

Prayuth gaat nu zelf aan de tekst sleutelen ondanks het feit dat de grondwet vorig jaar augustus in een omstreden referendum door de bevolking in zijn geheel is goed gekeurd. Om echter van kracht te worden moest de koning binnen negentig dagen de constitutie tekenen.

Die termijn loopt af op 6 februari en koning Vajiralongkorn wil een aantal niet met name genoemde wijzigingen. Die hebben volgens Prayuth betrekking op zijn koninklijke rechten en plichten. "Het gaat niet over de rechten en vrijheden van de bevolking, maar om de autoriteit van de koning”, aldus de premier.

Prayuth denkt enkele maanden nodig te hebben om de wijzigingen door te voeren, waarna het ontwerp andermaal zal worden voorgelegd aan de koning.