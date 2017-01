Crown-actrice bedankt Elizabeth voor Globe

LOS ANGELES - Actrice Claire Foy, die de hoofdrol speelt in Netflix-hit The Crown, heeft koningin Elizabeth II bedankt na het winnen van een Golden Globe. Foy won het prestigieuze beeldje voor haar vertolking van Elizabeth in haar jonge jaren.

The Crown won maandagochtend twee Golden Globes, eentje voor beste serie en een voor beste actrice. “Elizabeth is een buitengewone vrouw”, stelde de actrice. “Zij staat al 63 jaar in het middelpunt van de wereld. Het zou heel mooi zijn als er meer vrouwen zoals zij waren.” De ster uit The Crown stelde dat het “tricky” is om een personage te spelen dat nog in leven is.

De 32-jarige Foy is niet de eerste actrice die een prijs wint met het spelen van de Britse vorstin. Ook Helen Mirren, die Elizabeth speelde in de film The Queen en het toneelstuk The Audience, won al talloze beeldjes voor haar vertolkingen.

In de Britse media werd na berichten over een hardnekkige verkoudheid de afgelopen dagen flink gespeculeerd over de gezondheid van de negentihjarige vorstin. Maar afgelopen weekeinde hervatte Elizabeth toch weer haar werkzaamheden.