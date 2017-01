Pieter van Vollenhoven geniet van werk

ANP Pieter van Vollenhoven geniet van werk

APELDOORN - Pieter van Vollenhoven denkt nog niet aan zijn pensioen. “Ik heb het altijd leuk gevonden om te werken”, zegt de 77-jarige Pieter in een interview met tijdschrift Margriet.

Door ANP - 5-1-2017, 12:49 (Update 5-1-2017, 12:49)

“Het zit in mijn aard, dus ik voel niet de behoefte om ermee te stoppen.” Zijn vrouw prinses Margriet, die haar oudere zus Beatrix jarenlang ondersteunde tijdens haar koningschap, geniet ook nog van haar werk. Ook nu Willem-Alexander en Máxima koning en koningin zijn, gaat het werk van Margriet en Pieter door. “Er zijn zelfs dingen bij gekomen”, vertelt de 73-jarige prinses. “Er wordt nog steeds een beroep op ons gedaan, soms ook door het huidige koningspaar.”

Voor Margriet zijn haar functies bij het Rode Kruis ‘heel belangrijk’ en ook haar betrokkenheid bij de paralympische sport liggen de prinses na aan het hart. “Het doorzettingsvermogen dat de sporters tonen, terwijl hun leven bepaald niet makkelijk is geweest, vind ik ongelooflijk. Het zijn zeer inspirerende mensen.”

Wolvengehuil

Pieters werk op het gebied van veiligheid en slachtofferhulp hebben een speciale plek in zijn hart. “Het slachtoffer, van welke ramp of welk ongeval dan ook, is mijn motivatie geweest om me voor veiligheid te blijven inzetten, ook als mijn ideeën daarover niet met gejuich werden ontvangen.”

Het paar, dat op 10 januari vijftig jaar getrouwd is, droomt van een reis naar Canada. “Een geweldig land waar we ons zeer thuis voelen”, vertelt Margriet, die in Canada is geboren. “Er zijn geweldige steden, maar het is vooral ook voor natuurliefhebbers een prachtig land”, vult Pieter aan. “Het is een feest om daar in Banff en Jasper zwarte beren te zien lopen en de echo van het wolvengehuil in de bergen te horen.”