ANP Zweeds koningspaar wandelt in de Alpen

STOCKHOLM - Het gaat zichtbaar beter met de Zweedse koningin Silva. De vorstin, die vlak voor kerst in het ziekenhuis werd opgenomen, komt momenteel tot rust in de Zwitserse Alpen. Het Zweedse hof deelde woensdagmiddag een foto van Silvia en haar man koning Carl Gustaf.

Door ANP - 4-1-2017, 18:38 (Update 4-1-2017, 18:38)

"Het koninklijk paar is momenteel in de Zwitserse Alpen. De foto is genomen tijdens een wandeling", luidt het bijschrift. Op het plaatje is het koningspaar dicht ingepakt tegen de kou. Silvia heeft een witte muts op en Carl Gustaf draagt een roze sjaaltje.

Silvia werd op 23 december, haar 73e verjaardag, opgenomen in het ziekenhuis omdat ze duizelig was en last had van een verkoudheid. Na twee dagen mocht de koningin weer gaan. Daardoor vielen de kerstfestiviteiten van de Zweedse koninklijke familie wel enigszins in het water.