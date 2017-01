Triomfwagen Bhumibol voorzichtig gepoetst

ANP Triomfwagen Bhumibol voorzichtig gepoetst

BANGKOK - De Thai zijn nog steeds druk in de weer met het opknappen van de triomfwagen die wordt gebruikt bij de uitvaart van koning Bhumibol. De wagen, die later dit jaar wordt gebruikt om het lichaam en de urn van de in oktober overleden koning te vervoeren, wordt opgepoetst in het Nationaal Museum in Bangkok.

Door ANP - 4-1-2017, 13:06 (Update 4-1-2017, 13:06)

Het poetsen van de metershoge, rijkversierde triomfwagen is een precisieklusje. Met kleine kwastjes worden alle hoekjes en gaatjes afgestoft. De conservatiespecialisten die de wagen schoonmaken, dragen mondkapjes en handschoenen.

Thailand gebruikt al eeuwenlang triomfwagens bij koninklijke uitvaarten. Aan de wagen die wordt gebruikt voor Bhumibol wordt sinds half december gewerkt. Het voertuig wordt volledig gerestaureerd, een klus die maanden gaat duren.

Bhumibol stierf in oktober op 88-jarige leeftijd. Hij wordt gecremeerd op Senam Luang, het veld naast het koninklijk paleis in Bangkok. Er wordt een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium gebouwd, dat niet voor september klaar is. De nieuwe koning van Thailand, Bhumibols zoon Vajiralongkorn, wordt pas na de crematie gekroond.