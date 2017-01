Koningin Sofia wordt gewaardeerd

ANP Koningin Sofia wordt gewaardeerd

MADRID - Koningin Sofia krijgt van alle leden van de Spaanse koninklijke familie de meeste waardering. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat eind vorig jaar is gehouden en waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd.

Door ANP - 4-1-2017, 12:48 (Update 4-1-2017, 12:48)

De echtgenote van de in 2014 teruggetreden koning Juan Carlos krijgt een waarderingscijfer van 7,5 en daarmee steekt ze zelfs haar zoon koning Felipe (7,3) naar de kroon. Koning-emeritus Juan Carlos komt uit op 6,1 en schoondochter koningin Letizia scoort 6,3.

Felipe heeft de monarchie weer cijfers bezorgd die het instituut in de jaren negentig ook genoot, na de vrije val die de afgelopen jaren was ingezet door het fraudeschandaal van Iñaki Urdangarin en de safari van koning Juan Carlos in Botswana. Aanhangers van linkse partijen hebben overigens geen waardering voor de koning en zijn familie, zo bleek uit de peiling.

Geen enkele waardering hebben de Spanjaarden voor prinses Cristina (2,0) en weinig voor haar zus prinses Elena (4,5). Cristina wacht op de uitspraak later dit jaar van de rechtbank in Palma in de zogenoemde zaak Nóos, waarin ze samen met onder meer haar echtgenoot Iñaki Urdangarin terechtstaat.