Verjaardagsmonogram voor Noors koningspaar

OSLO - Koning Harald van Noorwegen viert op 21 februari zijn tachtigste verjaardag. Zijn echtgenote koningin Sonja bereikt deze respectabele leeftijd op 4 juli. Reden voor het Noorse hof om in dit jubileumjaar de profielfoto op de Facebookpagina van het koninklijk huis te vervangen door een feestelijk monogram.

Door ANP - 3-1-2017, 16:45 (Update 3-1-2017, 16:45)

Het goudkleurige monogram, een figuur van dooreengevlochten letters, toont de H van Harald en de S van Sonja omlijst door een lauwerkrans met daaronder het cijfer 80. Het monogram prijkt ook op de website van het Noorse koningshuis.

Op 10 mei, een week voor de nationale feestdag in Noorwegen, wordt het koningspaar door de regering een feest aangeboden en in de rest van het jaar zijn er bijzondere evenementen. Ook in 2018 is er reden tot feest. Het koningspaar is dan vijftig jaar getrouwd.