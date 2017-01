Kabinet laconiek na rookbom huwelijk Beatrix

ANP Kabinet laconiek na rookbom huwelijk Beatrix

AMSTERDAM - Hij staat in het nationale geheugen gegrift, de rookbom tijdens de rijtoer in Amsterdam van Beatrix en Claus op hun huwelijksdag op 10 maart 1966. De beelden gingen over de wereld. Maar het kabinet reageerde de dag erna, tijdens de wekelijkse ministerraad, nogal laconiek. Premier Jo Cals vond het "alles bij elkaar gunstig verlopen.''

Door ANP - 3-1-2017, 14:05 (Update 3-1-2017, 14:05)

Minister van Justitie Ivo Samkalden was "eigenlijk niet onvoldaan''. Dat staat te lezen in de handgeschreven notities van een ambtenaar die de vergadering bijwoonde. Ze werden dinsdag vrijgegeven door het Nationaal Archief in Den Haag.

En wie denkt dat de ministers het een dag later over niets anders zouden hebben dan over de rellerige trouwdag, vergist zich. Er werd gesproken over een melknota, over de vakbond NVV en over de NAVO.

Geschenk

Ook verslagen van ministerraden in opmaat naar het huwelijk zijn nu in te zien. Er was nogal een gehannes over een geschenk voor het bruidspaar, een glasplastiek, en de kosten daarvan. Minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken was met name bang dat het een vreemd modern ding zou worden. Hij vond het naderhand ook nog eens veel te duur. "Ik kan het in 24 maandelijkse termijnen wel betalen'', schamperde hij na afloop. Eerder stelden collega's al vast dat dat wel meeviel en geopperd werd zelfs als extraatje een bundel te schenken waarin Jacob Cats het christelijk 'huiswijf’ belicht.

Ook gedoe was er over het aantal te vergeven plaatsen bij onder meer het burgerlijk huwelijk. Bij het kabinet ontstond de vrees dat niet alle bewindslieden erbij pasten. Verkeersminister Ko Suurhoff vond dat "onaanvaardbaar'', al kon het hem persoonlijk bar weinig schelen.

Collega van Economische Zaken Joop den Uyl vond verder dat de ideeën voor een vrije dag voor iedereen de kop moesten worden ingedrukt.