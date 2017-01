Koningin Elizabeth aan de beterende hand

NORFOLK - Koningin Elizabeth is nog niet de oude, maar wel aan de beterende hand. De Britse vorstin heeft al dagen last van een fikse verkoudheid en voegde zich zondag niet bij haar familieleden die in de St Maria Magdalena kerk van Sandringham naar een nieuwjaarsdienst gingen.

Door ANP - 1-1-2017, 17:16 (Update 1-1-2017, 17:16)

Elizabeth is aan de beterende hand. Haar dochter prinses Anne zei tegen het toegestroomde publiek dat de koningin zich al beter voelt, meldt Daily Mail. De Britten maken zich zorgen om de gezondheid van hun negentigjarige vorstin, die al bijna twee weken niet in het openbaar is verschenen.

Ook Elizabeths 95-jarige echtgenoot prins Philip was flink verkouden. Het hoogbejaarde echtpaar besloot een dag later te beginnen aan de kerstvakantie op Sandringham vanwege hun gezondheid. Philip herstelde echter sneller dan zijn vrouw, hij ging zondag wel naar de kerk.

Philip moest ook vorige week zonder zijn echtgenote naar de kerk. Voor het eerst in 28 jaar kon Elizabeth niet naar de kerstdienst in de St Maria Magdalena kerk.