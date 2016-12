Harald hoopt dat wensen uitkomen

ANP Harald hoopt dat wensen uitkomen

OSLO - De Noorse koning Harald heeft de wensboom die afgelopen zomer in het park naast het Koninklijk Paleis in Oslo stond, als leidraad gebruikt voor zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Net als een van de mensen die een boodschap of wens aan de boomtakken had gehangen, wenste hij de Noren toe dat 'alle wensen' zouden uitkomen.

Door ANP - 31-12-2016, 20:00 (Update 31-12-2016, 20:00)

Er waren vele verschillende wensen aldus de koning, van jong en oud, van Noren en buitenlanders. Zo wensten een jongen en meisje samen dat Noorwegen veilig zou zijn voor vrouwen en dat die wens niet nog een paar keer herhaald moest worden. Een wens waarbij Harald zich graag aansloot. 'Onze samenleving moet voor iedereen veilig zijn'. Hij gaf echter toe dat ook Noorwegen extra zijn best moet doen om geweld tegen vrouwen en kinderen uit te bannen.

De koning sprak ook over de officiële scheiding tussen kerk en lutherse kerk die op 1 januari van kracht wordt, en over de wortels van de Noorse cultuur die vele eeuwen teruggaan.

Hij keek in zijn toespraak, eerder opgenomen in het paleis in Oslo, terug op zijn zilveren regeringsjubileum dit jaar en de vele ontmoetingen met de bevolking. Volgens jaar wordt weer een bijzonder jaar. ''De koningin en ik worden dan beiden tachtig jaar. Dat is moeilijk te geloven. Je voelt je zelden net zo oud als het getal aangeeft', zei Harald.