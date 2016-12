Margrethe spreekt over plichten vluchtelingen

ANP Margrethe spreekt over plichten vluchtelingen

KOPENHAGEN - Koningin Margrethe heeft zaterdagavond in haar traditionele nieuwjaarstoespraak tot de bevolking van Denemarken, Groenland en de Faeroer onder meer gesproken over de Deense identiteit en de opvang van vluchtelingen. Denen zijn gastvrij aldus de koningin, maar van nieuwkomers wordt ook verwacht dat ze zich aanpassen aan Denemarken.

Door ANP - 31-12-2016, 18:56 (Update 31-12-2016, 18:56)

''Zij hebben verwachtingen van hun nieuwe leven, maar wij verwachten ook dingen van hen. De vluchtelingen moeten begrijpen waar ze terecht zijn gekomen. Een land waar niet alleen het klimaat geheel anders is, maar waar het leven en de gebruiken ook anders zijn en geworteld zijn in een lange geschiedenis”, aldus Margrethe.

In haar rede vroeg de koningin om meer zorg voor de naaste, en had ze een speciale boodschap voor Groenland dat te maken heeft met een veranderend klimaat waardoor het voor grote uitdagingen komt te staan. De koningin verwees naar het eigen gouden bruiloft in juni 2017, en liet weten dat ze die met haar gezin in alle stilte wilde vieren.

Zij sprak haar toespraak voor het eerst in twee jaar weer uit in haar Kopenhaagse residentie, Christian IX's Palæ. Dat werd de afgelopen jaren gerenoveerd. Het paleis kreeg onder meer een nieuw dak. Margrethe neemt anders dan haar meeste Europese collega's haar toespraak niet van tevoren op, maar leest deze 'live' voor radio en televisie voor.