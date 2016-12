Carl Philip: pesten doet ook online pijn

STOCKHOLM - De Zweedse prins Carl Philip blijft zich met zijn vrouw Sofia inzetten voor een vriendelijker internet. “Pesten doet online net zoveel pijn als offline”, zegt de prins in een video die is opgenomen voor de stichting van het prinselijk paar.

Door ANP - 30-12-2016, 18:17 (Update 30-12-2016, 18:17)

Sofia vertelt in de video dat ook zij en Carl Philip slachtoffers zijn van cyberpesten. “Het is een makkelijke manier van pesten”, vindt de prinses, wier ‘kleurrijke’ verleden als fotomodel en deelneemster aan Paradise Hotel breed werd uitgemeten in aanloop naar haar huwelijk met Carl Philip. “Nare woorden doen pijn, ongeacht wie je bent.”

“We hebben er allebei mee te maken gehad”, vervolgt Sofia. “En we leven mee met de kinderen die er slachtoffer van worden.” De aanpak van cyberpesten is een van de speerpunten van de ‘Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse’, de stichting van het paar. “We willen een verschil maken”, zegt Carl Philip.

Voor 2017 hebben de prins en prinses grootse plannen. Zo willen ze podcasts en video’s voor een eigen YouTube-kanaal gaan opnemen. Ook blijven Carl Philip en Sofia met diverse organisaties en politici in gesprek over de aanpak van cyberpesten.