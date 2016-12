Hongarije viert 100e kroningsdag Karel IV

BOEDAPEST - In Boedapest is vrijdag een mis opgedragen aan de kroning van de laatste koning van Hongarije, precies honderd jaar geleden. Kardinaal Peter Erdo leidde de ceremonie.

Door ANP - 30-12-2016, 17:29 (Update 30-12-2016, 17:29)

Karel Frans Jozef werd op 30 december 1916 gekroond als keizer Karel I van Oostenrijk en koning Karel IV van Hongarije. Hij volgde zijn oudoom Frans Jozef I op omdat zijn andere oudoom, Frans Ferdinand, in juni 1914 in Sarajevo was doodgeschoten.

Nadat Oostenrijk-Hongarije de Eerste Wereldoorlog had verloren, werd de dubbelmonarchie ontbonden. Karel werd verbannen naar Madeira, waar hij in 1922 stierf aan een longontsteking.

Paus Johannes Paulus II verklaarde Karel I in 2004 zalig omdat die tijdens de Eerste Wereldoorlog doorlopend probeerde vrede te bewerkstelligen. Hij deed dit samen met paus Benedictus XV. Ook was zijn sociale wetgeving in de dubbelmonarchie gebaseerd op de kerkelijke socale leer.