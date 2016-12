Oranjes houden agenda nog even voor zich

ANP Oranjes houden agenda nog even voor zich

DEN HAAG - De koninklijke agenda voor de komende maanden is nog grotendeels in nevelen gehuld. Het paleis heeft de afspraken reeds gepland, maar wacht nog met het bekend maken daarvan via de Rijksvoorlichtingsdienst. In elk geval is wel aangekondigd dat op 27 april Koningsdag in Tilburg door de koninklijke familie wordt meegevierd.

Door ANP - 28-12-2016, 18:27 (Update 28-12-2016, 18:27)

Maar er is nog niks gemeld over staatsbezoeken volgend jaar. Er zou in het voorjaar een reis op het programma naar het zuiden van Europa, zo werd tijdens het bezoek aan Nieuw-Zeeland gefluisterd, en dat zou Spanje kunnen zijn. Maar de details worden pas bekend wanneer beide landen het in grote lijnen eens zijn over het programma.

Wel heeft de RVD al laten weten dat in maart de Argentijnse president Mauricio Macri met zijn vrouw Awada op staatsbezoek komt, al werden er nog geen precieze data bij genoemd. Wellicht kan het koningspaar dat deze week met Macri zelf afspreken. Willem-Alexander en Máxima verblijven volgens Argentijnse media tenslotte op hetzelfde vakantiecomplex in Villa La Angostura als het presidentieel paar.

Begin februari staat een vijfdaagse reis op de agenda naar Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Dat is een vervolg van de in 2013 begonnen reeks werkbezoeken aan de Duitse deelstaten, met vooral als doel de handelsrelaties te verdiepen. De drie deelstaten behoorden vroeger tot de DDR, en zijn de eerste oostelijke deelstaten die het koningspaar bezoekt. In februari is ook de skivakantie in Lech te verwachten.

Koningin Máxima probeert voor de VN zo'n drie buitenlandse werkbezoeken af te leggen. In haar agenda is daar ruimte voor gereserveerd. Af en toe echter gaan reizen niet door of worden uitgesteld omdat de politieke leiders van een te bezoeken land opeens niet beschikbaar zijn, de politieke situatie geen bezoek toelaat of omdat de goede voornemens op het gebied van financiële toegankelijkheid nog niet in daden zijn omgezet.

Het koningspaar pakt na de kerstvakantie in Argentinië de draad weer op met de traditionele nieuwjaarsontvangsten, op 17 en 18 januari. De week daarna zijn er ook weer talrijke bezoeken in het land.