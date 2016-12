Willem III op euromunt van Luxemburg

ANP Willem III op euromunt van Luxemburg

LUXEMBURG - Koning Willem III wordt volgend jaar ter gelegenheid van zijn 200e geboortedag door Luxemburg geëerd met een munt van 2 euro. Daarop staat de op 19 februari 1817 in Brussel geboren Willem afgebeeld samen met groothertog Henri.

Door ANP - 28-12-2016, 14:45 (Update 28-12-2016, 14:45)

Willem wordt overigens niet herdacht als koning van Nederland, maar als groothertog van Luxemburg. In 1815 kreeg de toenmalige Willem I op persoonlijke titel, als compensatie voor verloren bezittingen in Duitsland, Luxemburg toegewezen. De koning mocht zich daarvan groothertog noemen.

Die titel viel ook toe aan zijn opvolgers, Willem II en Willem III. Die laatste probeerde zijn groothertogdom nog van de hand te doen door een deal te sluiten met Frankrijk, maar daar moest hij na protesten uit de buurlanden van afzien.

Andere tak

Aan het bestuur van de Oranjes over Luxemburg kwam in 1890 met het overlijden van Willem III een einde. De Luxemburgse opvolgingsregels bepaalden dat alleen mannen op de troon konden zitten, en Willem had alleen nog een dochter, koningin Wilhelmina.

In Luxemburg kwam met groothertog Adolf een andere tak van de familie, Nassau-Weilburg, op de troon. Henri is daarvan de zesde op rij. De regel die vrouwen van opvolging uitsloot, werd overigens in 1907 afgeschaft om de dynastie te kunnen voortzetten.