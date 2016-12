Elizabeth eert vrijwilligers in toespraak

ANP Elizabeth eert vrijwilligers in toespraak

LONDEN - De kleine dingen die mensen doen zijn vaak het belangrijkste. Dat zei de Britse Koningin Elizabeth II in haar kersttoespraak op radio en TV. “Het zijn vaak doodgewone mensen die de meest memorabele dingen doen”, hield ze haar gehoor voor.

Door ANP - 25-12-2016, 17:15 (Update 25-12-2016, 17:15)

De vorstin zei het begrijpelijk te vinden dat mensen soms moedeloos worden van de grote wereldproblemen. “Soms denken we dat die zo groot zijn, dat we maar weinig kunnen doen om te helpen.” Daarom hamerde ‘The Queen’ erop dat juist de kleine dingen zo belangrijk kunnen zijn.

“Alleen kunnen we geen oorlogen beëindigen of onrecht uit de wereld helpen. Maar de impact van duizenden kleine daden die recht uit het hart komen is vaak groter dan we ons kunnen voorstellen.” Ze zei geïnspireerd te worden door het vele werk dat vrijwilligers in het hele land doen.

Verder stond de vorstin stil bij initiatieven van haar man Phillip en Prins Charles, haar zoon. Beiden beheren stichtingen die jonge mensen waar nodig ondersteunen. Ook de leden van de traumahelikopterdienst in Cambridge werden door de vorstin genoemd. Enkele maanden gelden was ze op bezoek bij haar kleinzoon prins William, Hij werkt daar als vrijwilliger. Elizabeth zei geroerd te zijn door de inzet en toewijding van de artsen.

Elizabeth had lovende woorden voor de atleten die Groot-Brittannië tijdens de Olympische Spelen in Rio vertegenwoordigden. Ook de medaillewinnaars van landen uit het Gemenebest werden in het zonnetje gezet.