Akihito trekt recordpubliek op verjaardag

TOKIO - Een recordaantal van 33.300 mensen is afgekomen op de balkonscène van de jarige Akihito. De Japanse keizer stond vrijdag wellicht voor het laatst op zijn verjaardag op het balkon van het keizerlijk paleis. Akihito heeft de wens uitgesproken af te treden.

Door ANP - 23-12-2016, 11:18 (Update 23-12-2016, 11:18)

Volgens het keizerlijk hofagentschap kwamen nooit eerder zo veel Japanners af op de zwaaiende keizer en zijn familie. Het vorige record stond op 30.560 mensen. Die menigte begroette de keizer in 2009 toen hij vierde dat hij twintig jaar op de Chrysantentroon zat.

De afgelopen jaren stonden steeds zo’n 20.000 Japanners voor het paleis te wachten op de jarige keizer. In aanloop naar Akihito’s 83e verjaardag, vrijdag, werd al duidelijk dat veel Japanners hun keizer nog eens toe wilden zwaaien. In Tokio werden maatregelen getroffen om het recordpubliek te kunnen ontvangen.

Interesse aangewakkerd

Ook op 2 januari wordt veel publiek verwacht onder het balkon. Dan brengen Akihito, zijn vrouw keizerin Michiko, hun zoon kroonprins Naruhito en schoondochter kroonprinses Masako de traditionele nieuwjaarsgroet.

Gespecialiseerde reisbureaus lieten eerder deze week weten dat dagtrips naar het paleis op de dagen dat Akihito op het balkon verschijnt zijn uitverkocht. “Japanners lezen en horen in de media over een op handen zijnde abdicatie”, zei een reisorganisator. “Dat wakkert hun interesse in de keizer aan.”