ANP Haakon leert in hoge noorden over oceanen

OSLO - De Noorse kroonprins Haakon vertoeft al enkele dagen in Ny-Ålesund op het eiland Spitsbergen. De troonopvolger woont in het hoge noorden een symposium bij over de duurzame exploitatie van oceanen.

Door ANP - 21-9-2016, 12:48 (Update 21-9-2016, 12:48)

“Het is enerverend hier weer te mogen zijn”, zei Haakon tegen de verzamelde pers. De kroonprins woonde het symposium, dat sinds 2006 jaarlijks wordt gehouden in Ny-Ålesund, één keer eerder bij, in 2010. “Het symposium is een belangrijke ontmoetingsplaats geworden.”

De afgelopen drie dagen kwamen politici, onderzoekers en ondernemers samen op Spitsbergen om het over de toekomst van de oceanen te hebben. Op 79 graden noorderbreedte zagen ze bovendien met eigen ogen welke gevolgen klimaatverandering heeft. “Dat baart mij ook zorgen”, zei Haakon.