ANP Geld erbij voor Alexander, Máxima en Beatrix

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een 'uitkering' van 5.548.000 euro. Daarvan is 888.000 euro bedoeld als inkomen, de rest is voor uitgaven die met zijn functie te maken hebben. Koningin Máxima kan rekenen op 958.000 euro, waarvan 352.000 euro als salaris. Prinses Beatrix ontvangt 1.503.000 euro en daarvan is 502.000 euro als inkomen bedoeld.

Door ANP - 20-9-2016, 17:12 (Update 20-9-2016, 17:12)

Andere leden van de koninklijke familie krijgen geen uitkering. De drie leden van het Koninklijk Huis die wel worden betaald, krijgen dit jaar meer dan in 2016, in totaal 205.000 euro. Dat komt doordat de ontwikkeling het salaris van de vice-president van de Raad van State wordt gevolgd en ook dat van rijksambtenaren in het algemeen. Ook heeft er prijsindexering plaats.