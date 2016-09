Gouden Koets is er slecht aan toe

DEN HAAG - De Gouden Koets is dinsdag de grote afwezige op Prinsjesdag. Het rijtuig reed vorig jaar voorlopig voor het laatst uit om het koningspaar van paleis Noordeinde naar het Binnenhof te brengen en weer terug naar het paleis. Het Amsterdamse geschenk aan koningin Wilhelmina wordt gerestaureerd. Dit jaar is het de beurt aan de Glazen Koets om voor het eerst sinds 1923 die rit te maken.

Door ANP - 20-9-2016, 9:19 (Update 20-9-2016, 9:19)

De Gouden Koets is in haar 118-jarig bestaan nooit eerder totaal onder handen genomen. Met de meeste onderdelen is wel wat mis. Zo zijn onder meer de houtverbindingen slecht waardoor er vocht tussen het hout is gekomen en het hout is gaan rotten. Ook zitten er scheuren in de beschilderde panelen, is er sprake van roestvorming en is het leer aan het verteren.

Het afgelopen jaar is gebruikt om dat allemaal in kaart te brengen. In de volgende fase van de naar verwachting jaren durende renovatie moet worden beslist wat voor elk onderdeel - leer, bekleding, verguldsel, schilderijen - de beste aanpak is en waar dat het beste kan worden uitgevoerd. Technieken die 118 jaar geleden werden toegepast, zijn niet meer overal voorhanden.

Plan

Als het plan van aanpak er is - de Koninklijke Stallen hebben vier experts aangezocht voor een Raad van Advies - kunnen offertes worden opgevraagd. Volgens een eerste inschatting kan de hele operatie wel 1,2 miljoen euro kosten.

Van de ontmanteling van de koets en het gedeeltelijk opbergen van onderdelen in kisten zijn door de NOS unieke opnamen gemaakt. Die worden dinsdag tijdens de uitzending over Prinsjesdag uitgezonden.