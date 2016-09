Willem-Alexander: Schiphol geeft ons vleugels

ANP Willem-Alexander: Schiphol geeft ons vleugels

SCHIPHOL - "Honderd jaar Schiphol is een mijlpaal voor heel Nederland. Schiphol is van ons allemaal." Dat zei koning Willem-Alexander maandag bij de viering van een eeuw Schiphol. "Schiphol, KLM en alle andere airlines verbinden ons met de hele wereld. Dat geeft ons allemaal een beetje extra vrijheid. Schiphol geeft ons vleugels."

Door ANP - 19-9-2016, 19:50 (Update 19-9-2016, 20:31)

De koning kreeg een rondleiding over de luchthaven, waar hij zelf vaak komt als passagier en als piloot. Hij sprak zijn respect uit voor alle mensen die 24 uur per dag ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Volgens hem komen er op Schiphol veel belangen samen, op het gebied van omwonenden, milieu, veiligheid en van internationaal tot nationaal, regionaal en lokaal. "Schiphol slaagt er telkens weer in bruggen te slaan tussen uiteenlopende belangen en samen oplossingen te bedenken die voortgang mogelijk maken. Dat maakt het een luchthaven van wereldklasse."

Met bijna 63 miljoen reizigers dit jaar loopt Schiphol tegen de grenzen van de capaciteit aan, zei topman Jos Nijhuis. Hoewel uitbreiding noodzakelijk is, noemde hij 'ongebreidelde groei' geen optie. "Op Schiphol gaat groei altijd gepaard met gesprek. Het gesprek met onze partners, met overheden en - heel belangrijk - onze buren", aldus Nijhuis. Het vliegveld is volgens hem de enige internationale luchthaven die zich nog op de oorspronkelijke locatie bevindt. "Dat is natuurlijk uiterst charmant en historisch interessant. Maar die locatie bevindt zich wel midden in een druk bevolkt en intensief gebruikt gebied."

Vooroplopen

De pioniersgeest waar Schiphol ooit door begon, bestaat honderd jaar later nog steeds. "We willen vooroplopen", zei de topman. "De grootste luchthaven ter wereld kunnen we niet zijn. Wel de beste op het gebied van duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en beleving."

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan presenteerde Nijhuis maandag het digitale Schipholarchief, dat via de website van het Stadsarchief Amsterdam is te raadplegen. "Ons archief is gigantisch. We stellen dat graag ter beschikking aan de samenleving."