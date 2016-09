Willem-Alexander speecht op brandweercongres

ENSCHEDE - Koning Willem-Alexander gaat donderdag 6 oktober naar de opening van het Landelijk Congres Brandweer Nederland. In het Wilminktheater in Enschede zal hij een toespraak houden, kondigt de Rijksvoorlichtingsdient aan. Aansluitend brengt Willem-Alexander een werkbezoek aan de Twente Safety Campus.

Door ANP - 16-9-2016, 20:58 (Update 16-9-2016, 20:58)

Brandweer Nederland bestaat dit jaar honderd jaar. Het eerste nationale brandweercongres was in oktober 1916 in Utrecht. Hieruit is Brandweer Nederland ontstaan. De opening van het congres in Enschede heeft daarom als thema honderd jaar samenwerkende brandweer.

Op de Twente Safety Campus van Brandweer Twente kijkt de koning mee met een schoolklas die leert hoe te handelen bij brand in een nagebootste praktijksituatie. Ook demonstreert de brandweer het verloop van een brand en hoe onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van brand. Verder praat de koning met experts over het trainen van veiligheidsprofessionals en het belang van samenwerking met bedrijven en het onderwijs.