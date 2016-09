Madeleine houdt tripje naar New York kort

ANP Madeleine houdt tripje naar New York kort

NEW YORK - Ze woonde er jarenlang, maar tegenwoordig houdt prinses Madeleine haar bezoekjes aan New York het liefst zo kort mogelijk. De Zweedse prinses arriveerde donderdagavond in de Verenigde Staten, waar ze vergadert met en hoopt geld op te halen voor de World Childhood Foundation.

Door ANP - 16-9-2016, 10:35 (Update 16-9-2016, 10:35)

“Ze is er maar een of twee dagen”, liet het Zweedse hof weten aan Expressen. Madeleine wil zo snel mogelijk terug naar haar man en twee kinderen. “Zij zijn niet meegereisd. Madeleine is zo weer terug.”

De prinses, het jongste kind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, is voor de World Childhood Foundation in New York. Op initiatief van de stichting die Silvia in 1999 in het leven riep wordt in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties vergaderd over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Madeleine, die voor de stichting werkt, houdt zich volgens het hof tegenwoordig vooral bezig met de vraag hoe seksuele uitbuiting van kinderen gestopt kan worden.

Gala

Vrijdagavond vindt een galadiner plaats in New York, waarmee de World Childhood Foundation een miljoen dollar (890.000 euro) hoopt in te zamelen. Sterren als Andrea Bocelli, Forest Whitaker en Malin Akerman dragen hun steentje bij.

Wie de avond bij wil wonen, is volgens Expressen minimaal 890 euro kwijt. Een korte ontmoeting met Madeleine kost ruim duizend euro extra, voor 8900 euro krijg je een plek aan tafel bij de prinses. De World Childhood Foundation organiseert jaarlijks een gala om geld in te zamelen. Vorig jaar was Madeleine er echter niet bij, omdat haar zoontje Nicolas (1) nog te jong was.