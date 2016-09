Laurent doet voortaan zijn eigen publiciteit

ANP Laurent doet voortaan zijn eigen publiciteit

BRUSSEL - De Belgische prins Laurent heeft een manier gevonden om uit de schaduw te kruipen waarin zijn broer koning Filip hem heeft geplaatst. De prins heeft Twitter 'ontdekt' om zijn activiteiten wereldkundig te maken. Dat werkt beter dan de officiële koninklijke agenda, waar hij vaak wordt genegeerd.

Door ANP - 16-9-2016, 10:01 (Update 16-9-2016, 10:01)

Volgens het paleis heeft Laurent sinds het begin van het zomerreces op 21 juli geen openbare optredens meer gehad. Volgens het Twitter-account 'Laurent of Belgium' (@Laurent_of_B) daarentegen waren er alleen al de afgelopen drie weken zes verplichtingen. Daarbij de start van de nationale monumentendagen en de inwijding van nieuwe glas-in-loodramen in de kathedraal van Luik.

Met zijn buiten het paleis om tot stand gekomen Twitter-account wil prins Laurent het beeld wegnemen dat hij een 'luie royal' is, zo suggereerde vrijdag de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Dat is ook wel nodig want het parlement wil tegenwoordig een jaarverslag zien van Laurent en zijn zus prinses Astrid. Dit om te kunnen beoordelen of ze de 300.000 euro aan staatstoelage ('dotatie') wel waard zijn.

Zijspoor

Het afgelopen jaar bleek een fikse discrepantie te bestaan tussen de opgave van prins Laurent zelf (69 optredens) en die van het paleis (36). Dat zou een verkeerd beeld kunnen scheppen, vandaar dat de prins (vrijdagmorgen met 3400 volgers) het heft nu in eigen hand heeft genomen.

In strijd overigens met de afspraak die Filip in 2013 met zijn familie maakte dat alle communicatie via het paleis zou lopen. Maar datzelfde paleis heeft de broer en zus van de koning, hun partners en kinderen op de eigen website ook op een zijspoor gezet of zelfs verwijderd. Dan is een tegenreactie te verwachten.