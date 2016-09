Prins Laurent: anders zijn is soms juist goed

BRUSSEL - Prins Laurent wordt vaak gezien als buitenbeentje van de Belgische koninklijke familie, maar lijkt daar zelf geen problemen mee te hebben. “Het is relatief”, zegt hij tegen La Dernière Heure. “Soms is het beter om anders te zijn.”

Door ANP - 15-9-2016, 15:10 (Update 15-9-2016, 15:10)

De jongere broer van koning Filip zet zich met zijn stichting in voor het welzijn van dieren en is ook vaak in de weer voor de zwakkeren in de samenleving. Laurent is blij dat hij zijn steentje kan bijdragen. “Ik ben ervan overtuigd dat we een deel van ons leven moeten toewijden aan anderen. Als we dat allemaal zouden doen, zou de wereld veel mooier worden.”

Laurent wil het goede voorbeeld geven aan zijn drie kinderen, prinses Louise, prins Nicolas en prins Aymeric. Of zij zich ook in gaan zetten voor de Stichting Prins Laurent, laat de prins echter aan hen. “Ze mogen zelf beslissen wat ze doen.”