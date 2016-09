Prins Charles rijdt hert aan

ANP Prins Charles rijdt hert aan

ABERDEENSHIRE - Prins Charles heeft in Schotland een nare ontmoeting gehad met een hert. De Britse troonopvolger, die in Schotland bekendstaat als hertog van Rothesay, kon het beest niet meer ontwijken toen het de weg op sprong en reed het hert aan.

Door ANP - 15-9-2016, 11:56 (Update 15-9-2016, 11:56)

Charles kwam er zonder kleerscheuren van af, meldt The Telegraph. De Audi die hij bestuurde, liep wel een beschadiging op. Berichten dat een monteur is afgereisd naar Balmoral, bevestigde Clarence House niet. Hoe het met het hert is, is niet bekend.

Koningin Elizabeth verblijft sinds begin vorige maand op haar Schotse zomerverblijf Balmoral Castle. Ze krijgt daar geregeld bezoek van verschillende familieleden, zo zocht prins William haar vorige week op met zijn gezin.

Elizabeth en haar man Philip kregen ook bezoek van dochter Anne. Zij zit echter in de lappenmand, ze kampt met een luchtweginfectie. Op doktersadvies houdt ze rust.