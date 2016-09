Restauratie Gouden Koets mogelijk 1,2 miljoen

DEN HAAG - De kosten van de restauratie van de Gouden Koets worden voorlopig geraamd op 1,2 miljoen euro. Volgens stalmeester Bert Wassenaar, die het bedrag woensdagmiddag noemde tijdens een persbriefing over Prinsjesdag, is het een eerste schatting, mede gebaseerd op de kosten die eerder zijn gemaakt voor de restauratie van de Glazen Koets.

Door ANP - 14-9-2016, 17:00 (Update 14-9-2016, 17:00)

De Gouden Koets is het afgelopen jaar ontmanteld en de verschillende onderdelen - kast, bok, stoffering en dergelijke - zijn afzonderlijk bestudeerd. In de volgende fase moeten offertes worden gevraagd voor het herstelwerk. Voor de restauratie van de vorig jaar gereedgekomen Glazen Koets was zeven jaar nodig.

De Glazen Koets vervangt dinsdag tijdens Prinsjesdag de Gouden Koets.

Begroting

Koning Willem-Alexander betaalt de restauratie uit zijn eigen begroting. Minister-president Mark Rutte wilde de Tweede Kamer eerder dit jaar niet vertellen hoeveel de opknapbeurt zou gaan kosten.

Hij riep in maart de hulp in van de Raad van State om te weten of vragen over de besteding van de aan de koning beschikbaar gestelde uitkering wel beantwoord konden worden. De premier zag namelijk tegenspraak met de grondwetsbepaling die stelt dat de koning 'zijn eigen Huis inricht' en daarvoor persoonlijk verantwoordelijk is.

Het Koninklijk Staldepartement heeft een Raad van Advies ingesteld voor de restauratie. Leden zijn emeritus hoogleraar Anne van Grevenstein-Kruse, specialist op het gebied van restauraties en eerder betrokken bij het opknappen van de Oranjezaal in Huis ten Bosch, Susan Lammers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, directeur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum en directeur Flip Maarschalkerweerd van de Koninklijke Verzamelingen.