Mary spreekt WHO-conferentie toe

KOPENHAGEN - Kroonprinses Mary van Denemarken heeft maandag in het VN-centrum in Kopenhagen de deelnemers aan de 66ste regionale conferentie van de wereldgezondheidsorganisatie WHO toegesproken. Die zijn deze week in de Deense hoofdstad bijeen voor hun jaarlijkse vergadering.

Door ANP - 12-9-2016, 21:28 (Update 12-9-2016, 21:28)

Daar maken ministers en vertegenwoordigers van 53 landen plannen voor de aanpak van gezondheidproblemen in Europa, en wordt gesproken over gezondheid als onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen die vorig jaar door de VN-lidstaten zijn afgesproken.

Kroonprinses Mary is beschermvrouw van de Europese tak van de WHO. Maandag woonde maandag een aantal werkbijeenkomsten bij en was 's avonds ook in het Louisiana kunstmuseum in Humlebæk bij de receptie voor de deelnemers aan de vierdaagse bijeenkomst. Ook dinsdag neemt Mary aan een aantal sessies deel en is ze bij receptie in het Operagebouw.