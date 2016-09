Carl Philip en Sofia waarschuwen jongeren

STOCKHOLM - De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia hebben woensdag in het Koninklijk Paleis in Stockholm bezoek gehad van tientallen jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. De kinderen, afkomstig van lokale scholen, gingen met het prinselijk paar de discussie aan over privacy en gedrag op internet.

Door ANP - 7-9-2016, 18:10 (Update 7-9-2016, 18:10)

"Internet is leuk, spannend en levert ons op veel manieren iets op. Maar elke medaille heeft een keerzijde. En dat weten we maar al te goed", waarschuwde Sofia de jongeren tijdens haar speech. "Haat en bedreigingen op internet zijn onderdeel van ons dagelijks leven geworden. We horen verschrikkelijke verhalen over kinderen en jongeren wier leven daardoor is verwoest. Soms zelfs zo erg dat ze niet verder willen leven."

Volgens Sofia is het ieders verantwoordelijkheid om cyberpesten te stoppen. "En wij zijn hier om jullie hierin te steunen", aldus de prinses.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de stichting van Carl Philip en Sofia, die vorig jaar ter gelegenheid van hun huwelijk werd opgericht. Een van de speerpunten is de aanpak van 'näthat' - het Zweedse woord voor cyberpesten.