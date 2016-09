Trouwjurk prinses Mabel tentoongesteld

ANP Trouwjurk prinses Mabel tentoongesteld

MELBOURNE - Australië kan binnenkort de trouwjurk van prinses Mabel bewonderen. Het kledingstuk maakt onderdeel uit van een overzichtstentoonstelling in Melbourne over de creaties van het ontwerpersduo Viktor & Rolf.

Door ANP - 3-9-2016, 11:30 (Update 3-9-2016, 11:30)

Prinses Mabel is een groot bewonderaar van het Nederlandse duo. Bij diverse gelegenheden droeg ze creaties van Viktor & Rolf. Voor haar huwelijk met prins Friso wilde ze een jurk hebben die niet snel zou worden vergeten. Dat lukte.

Vier mensen werkten bijna 600 uur aan de trouwjurk. Het kledingstuk is afgezet met 250 strikjes. Verder maakten de couturiers een 2,75 meter lange sleep. Overigens verwerkten Viktor & Rolf een deel van de sleep in de jurk die Mabel droeg bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

De overzichtstentoonstelling in The National Gallery in Melbourne start op 21 oktober en loopt tot 26 februari. Het koningspaar bezoekt Australië overigens eind oktober, maar ze zullen Melbourne niet aandoen.