Koning bij symposium jubileum Vopak

ANP Koning bij symposium jubileum Vopak

ROTTERDAM - Koning Willem-Alexander woont woensdag 5 oktober een symposium bij dat wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van Koninklijke Vopak N.V. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 2-9-2016, 20:36 (Update 2-9-2016, 20:36)

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan houdt de openingsspeech van de bijeenkomst in de Cruise Terminal in Rotterdam. Aansluitend geeft fotograaf Jimmy Nelson een presentatie. Nelson reisde 2,5 jaar de wereld over om 35 inheemse stammen te fotograferen.

Vopak is een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met de op- en overslag van producten als chemicaliën, olie, gassen en lng. Tijdens het symposium wordt onder meer aandacht besteed aan het programma WeConnect, waarbij medewerkers van Vopak wereldwijd met ideeën komen om jongeren in de omgeving van de terminals aan het werk te helpen.