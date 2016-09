Noors koningspaar geeft groot tuinfeest

OSLO - Met een groot tuinfeest in het paleispark heeft het Noorse koningspaar de feestelijkheden in het kader van het 25-jarig regeringsjubileum afgesloten. 1500 gasten uit heel Noorwegen woonden het feest bij.

De gasten werden om 13.00 uur ontvangen in het paleispark in Oslo. Daar werden ze een uur vermaakt door diverse artiesten voordat de koninklijke familie zich bij het gezelschap voegde. Koning Harald, die in januari 1991 de Noorse troon besteeg, heette iedereen welkom. “Wat is Noorwegen?”, vroeg de 79-jarige vorst zich af toen hij naar alle genodigden keek.

Die kwamen uit alle windstreken van Noorwegen. Uit elk van de negentien provincies werden vijftig mensen uitgenodigd. Ook Spitsbergen, de eilandengroep in de Noordelijke IJszee die deel uitmaakt van het koninkrijk Noorwegen, vaardigde vijftig mensen af. “Ondanks al onze verschillen zijn we één volk. Noorwegen is één”, sprak Harald.

Vrijheid

Na twee uur kletsen met de gasten en cultureel en muzikaal entertainment was het aan koningin Sonja om het tuinfeest af te sluiten. Sonja, die in 1968 trouwde met Harald, sprak haar ‘grote dank’ uit. “Niet alleen voor vandaag.”

De koningin bedankte alle ‘landgenoten’. “Noorwegen heeft een unieke bevolking. Overal waar we komen worden we warm en vriendelijk welkom geheten”, sprak Sonja, die benadrukte dat zij en Harald al bijna vijftig jaar door Noorwegen reizen. Eerst als kroonprinselijk paar en de laatste 25 jaar als koningspaar. Deze zomer nog trokken Sonja en Harald ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum door hun koninkrijk.

“We hebben zo veel om dankbaar voor te zijn”, zei Sonja donderdag. “We wonen op een rustige, vredige plek op aarde. Laten we het belangrijkste wat we hebben koesteren, zodat we openlijk kunnen blijven spreken, ons zelfverzekerd kunnen blijven voelen, onderwijs kunnen blijven genieten en in vrijheid kunnen blijven leven.”