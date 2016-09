Kroonprinses Victoria opent waterconferentie

STOCKHOLM - Kroonprinses Victoria heeft donderdag, na koning Carl Gustav op woensdag en prins Carl Philip dinsdag, in Stockholm de World Water Week 2016 bezocht. De kroonprinses opende er een internationale conferentie. Victoria sprak in haar speech over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, waarvoor zij een van de officiële pleitbezorgers is.

Door ANP - 1-9-2016, 21:22 (Update 1-9-2016, 21:22)

"Een belangrijk inzicht is dat de zeventien wereldwijde doelen niet een afvinklijst zijn, maar meer een netwerk of systeem. De enige manier om één doel te bereiken is te werken aan de andere", zei de kroonprinses, die een vergelijking maakt met een polshorloge: "Als je één van de tandwielen verliest, zal het stoppen."

De World Water Week heeft dit jaar als thema 'Water voor duurzame groei'. Onder de sprekers van de ochtend waren ook VN-adjunct-secretaris-generaal Jan Eliasson, de Franse minister van Milieu Ségolène Royal (via video-link) en de Marokkaanse minister van Milieu Hakima El Haite.

Koning Carl Gustav bezocht een dag eerder ook de waterweek, waar hij de Stockholm Water prize 2016 uitreikte aan professor Joan B. Rose uit de Verenigde Staten, één van 's werelds toonaangevende experts op het gebied van watermicrobiologie. Eerder op de dag woonde de koning een seminar bij over water, waterkwaliteit en duurzame groei. Dinsdag reikte prins Carl Philip de Junior Water Prize uit aan Sureeporn Triphetprapa, Thidarat Phianchat en Kanjana Komkla uit Thailand tijdens een ceremonie in het Grand Hotel in Stockholm.