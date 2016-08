Beatrix naar dansvoorstelling in Den Haag

ANP Beatrix naar dansvoorstelling in Den Haag

DEN HAAG - Prinses Beatrix woont donderdagavond de dansvoorstelling Free To Move bij in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De opbrengst van de avond gaat naar het Prinses Beatrix Spierfonds, dat onderzoek naar de oorzaak, behandeling en genezing van spierziekten financiert.

Door ANP - 1-9-2016, 8:30 (Update 1-9-2016, 8:30)

Bij de voorstelling komt de top van de Nederlandse moderne dans in actie. Onder andere Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet Rotterdam, Introdans, Codarts Rotterdam en Conny Janssen Danst nemen deel aan het programma. De prinses, die sinds 1957 beschermvrouwe is van het naar haar vernoemde spierfonds, komt niet alleen kijken. Na de show spreekt Beatrix met betrokkenen van het fonds en met jonge mensen met een spierziekte. Ook ontmoet ze enkele dansers.

Ook Pieter van Vollenhoven heeft donderdag een afspraak in zijn agenda staan. De echtgenoot van prinses Margriet opent de tentoonstelling EGO Vergeet mij niet in het Airborne Museum Hartenstein bij Arnhem. De expositie gaat over de Slag om Arnhem bezien vanuit menselijk perspectief.