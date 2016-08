Prinses Beatrix naar zorgcongres

ROTTERDAM - Prinses Beatrix woont op 4 oktober in Rotterdam de opening bij van het Europees verpleegkundig congres over de zorg voor ouderen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 30-8-2016, 12:48 (Update 30-8-2016, 12:48)

Bij het congres in De Doelen, dat in totaal vier dagen duurt, staat de vraag centraal wat goede verpleegkundige zorg is en hoe verpleegkundigen eraan kunnen bijdragen dat ouderen deze zorg ook daadwerkelijk krijgen. De organisatie vindt het van belang dat verpleegkundigen hun vakgebied en positie in de zorg versterken. Het gaat om zorg in verpleeghuizen, ziekenhuizen, in de thuissituatie en ook om preventie.

Het congres wordt geopend door staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn.