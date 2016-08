Prins Harry wil 'Britse Purple Heart'

LONDEN - Prins Harry wil een koninklijke onderscheiding invoeren voor militairen die gedood zijn op het slagveld of er gewond van terugkeren. Harry verwijst volgens The Mirror naar de Verenigde Staten, waar de president de Purple Heart toekent aan gewonde en gedode strijdkrachten.

Door ANP - 29-8-2016, 16:47 (Update 29-8-2016, 16:47)

Harry, die zelf in Afghanistan diende, maakt zich geregeld hard voor gewonde militairen. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten is het oprichten van de Invictus Games, een sportevenement voor invalide veteranen, vergelijkbaar met de Paralympische Spelen.

Volgens een bron in de krant snapt Harry er niets van dat er nog geen onderscheiding bestaat voor gewonde of gedode militairen. De bron, een militair, zegt dat Harry als geen ander begrijpt hoe het is om te dienen. "Gewond raken terwijl je je land dient, is een enorme gebeurtenis. Er erkenning voor krijgen, zou echt een hele eer zijn en de prins begrijpt dat."