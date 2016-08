Filip en Mathilde bij Memorial Van Damme

BRUSSEL - Koning Filip en koningin Mathilde wonen op 9 september de Memorial Van Damme bij in Brussel. De veertigste editie van de atletiekwedstrijd wordt net als voorgaande edities gehouden in het Koning Boudewijnstadion in de Belgische hoofdstad.

Door ANP - 29-8-2016, 16:06 (Update 29-8-2016, 16:06)

De Memorial Van Damme staat dit jaar in het teken van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Tijdens de editie van 2016 komen ook twee Nederlandse olympiërs in actie: Dafne Schippers en Churandy Martina. De Memorial maakt deel uit van de Diamond League, de belangrijkste serie atletiekwedstrijden ter wereld.

De Memorial wordt sinds 1977 gehouden. De wedstrijd is vernoemd naar de Belgische topatleet Ivo Van Damme. Hij overleed in 1976 bij een auto-ongeluk in Frankrijk.