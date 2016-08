Toots Thielemans begraven

TERHULPEN - In aanwezigheid van onder anderen prins Laurent is mondharmonicavirtuoos Toots Thielemans zaterdag aan het begin van de middag in zijn thuisstad Terhulpen begraven. Voorafgaand aan de teraardebestelling vond een afscheidsdienst plaats in de Sint-Niklaaskerk waarbij zeshonderd genodigden aanwezig waren. De dienst was live te volgen via de Belgische zender VTM.

Naast prins Laurent woonden ook onder anderen premier Charles Michel, de Amerikaanse jazzpianist Kenny Werner en de Amerikaanse ambassadeur in België de herdenkingsdienst bij. De Amerikaanse president Barack Obama betuigde de weduwe van de jazzmuzikant zijn medeleven in een persoonlijke brief die in de kerk werd voorgelezen.

De wereldberoemde mondharmonicaspeler overleed maandag in een Belgisch ziekenhuis op 94-jarige leeftijd.